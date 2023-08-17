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Вольфсбург - Хайденхайм. 19 августа 2023 16:30

Лига Ставок Кто победит? 
Вольфсбург1.65 Ничья 4.3Хайденхайм5.2
Чемпионат Германии

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Вольфсбург Хайденхайм Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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