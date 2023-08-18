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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
1 - 0 1 0
Шеффилд ЮнайтедПерерыв

Чемпионат Испании. Примера

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Мальорка
0 - 1 0 1
ВильярреалЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
0 - 1 0 1
Марсель1 тайм
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Вест Хэм - Челси. 20 августа 2023 18:30

Лига Ставок Кто победит? 
Вест Хэм3.5 Ничья 3.6Челси2.15
Чемпионат Англии

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Вест Хэм Челси Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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