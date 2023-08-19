Реймс - Клермон. 20 августа 2023 16:00

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Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Динамо
0 - 1
0
1
ЦСКА
Перерыв
П1
6.6
X
4.25
П2
1.52
Балтика
17:30
Урал
Не начат
П1
2.6
X
3.2
П2
3
Краснодар
19:30
Локомотив
Не начат
П1
2
X
3.85
П2
3.85
Сочи
20:00
Ростов
Не начат
П1
2.45
X
3.4
П2
3.15
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Шинник
17:00
Кубань
Не начат
П1
2.44
X
3.3
П2
2.95
Сокол
17:30
Химки
Не начат
П1
3.4
X
3.35
П2
2.19
Волгарь
18:00
Енисей
Не начат
П1
2.55
X
3.2
П2
2.85
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ливерпуль
17:00
Борнмут
Не начат
П1
1.23
X
7.6
П2
12
Вулверхэмптон
17:00
Брайтон энд Хоув
Не начат
П1
4.2
X
4
П2
1.85
Фулхэм
17:00
Брентфорд
Не начат
П1
2.8
X
3.15
П2
2.8
Тоттенхэм
19:30
Манчестер Юнайтед
Не начат
П1
2.9
X
3.8
П2
2.4
Манчестер Сити
22:00
Ньюкасл
Не начат
П1
1.85
X
4
П2
4.3
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Реал Сосьедад
18:00
Сельта
Не начат
П1
1.77
X
3.5
П2
5.6
Альмерия
20:30
Реал Мадрид
Не начат
П1
7.2
X
5.4
П2
1.42
Осасуна
22:30
Атлетик
Не начат
П1
2.85
X
3.1
П2
2.75
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Эмполи
19:30
Верона
Не начат
П1
2.28
X
3.35
П2
3.4
Фрозиноне
19:30
Наполи
Не начат
П1
6.6
X
4.7
П2
1.5
Интер
21:45
Монца
Не начат
П1
1.45
X
5
П2
7
Дженоа
21:45
Фиорентина
Не начат
П1
3.7
X
3.35
П2
2.17
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург
Не начат
П1
2.25
X
3.75
П2
3.15
Штутгарт
16:30
Бохум
Не начат
П1
1.83
X
4.1
П2
4.1
Вольфсбург
16:30
Хайденхайм
Не начат
П1
1.68
X
4.3
П2
4.9
Байер
16:30
РБ Лейпциг
Не начат
П1
2.49
X
3.65
П2
2.8
Аугсбург
16:30
Боруссия М
Не начат
П1
2.75
X
3.7
П2
2.55
Боруссия Д
19:30
Кёльн
Не начат
П1
1.49
X
5.2
П2
6
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Лион
18:00
Монпелье
Не начат
П1
1.87
X
4.1
П2
4
Тулуза
22:00
ПСЖ
Не начат
П1
5
X
4.3
П2
1.66
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Рубин
2 - 1
2
1
Крылья Советов
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ноттингем
2 - 1
2
1
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Мальорка
0 - 1
0
1
Вильярреал
Завершен
Валенсия
1 - 0
1
0
Лас-Пальмас
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вердер
0 - 4
0
4
Бавария
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Мец
2 - 2
2
2
Марсель
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Факел
17:30
Нижний Новгород
Не начат
П1
2.55
X
3.2
П2
3.1
Спартак
19:30
Зенит
Не начат
П1
2.65
X
3.7
П2
2.65
Ахмат
20:00
Оренбург
Не начат
П1
2.13
X
3.8
П2
3.35
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
Черноморец
Не начат
П1
2.12
X
3.4
П2
3.55
Тюмень
17:00
Динамо Мх
Не начат
П1
2.8
X
3.2
П2
2.6
Ленинградец
18:00
Акрон
Не начат
П1
3.25
X
3.25
П2
2.3
Родина
18:00
Алания
Не начат
П1
2.9
X
3.3
П2
2.48
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Астон Вилла
16:00
Эвертон
Не начат
П1
1.74
X
4
П2
4.9
Вест Хэм
18:30
Челси
Не начат
П1
3.45
X
3.6
П2
2.16
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Жирона
20:00
Хетафе
Не начат
П1
2.13
X
3.15
П2
4.1
Барселона
20:30
Кадис
Не начат
П1
1.24
X
6.8
П2
14
Бетис
22:30
Атлетико
Не начат
П1
3.9
X
3.5
П2
2.05
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Рома
19:30
Салернитана
Не начат
П1
1.56
X
4.2
П2
6.8
Сассуоло
19:30
Аталанта
Не начат
П1
3.5
X
3.7
П2
2.11
Удинезе
21:45
Ювентус
Не начат
П1
4.4
X
3.65
П2
1.89
Лечче
21:45
Лацио
Не начат
П1
3.85
X
3.4
П2
2.1
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Унион
16:30
Майнц
Не начат
П1
2.05
X
3.5
П2
3.9
Айнтрахт
18:30
Дармштадт
Не начат
П1
1.41
X
5.2
П2
7.8
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Лилль
14:00
Нант
Не начат
П1
1.44
X
5
П2
7.4
Лорьян
16:00
Ницца
Не начат
П1
3.4
X
3.5
П2
2.23
Реймс
16:00
Клермон
Не начат
П1
1.93
X
3.8
П2
4
Гавр
16:00
Брест
Не начат
П1
2.75
X
3.3
П2
2.75
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20:00
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1.85
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Метц
Реймс - Клермон. 20 августа 2023 16:00
онлайн
Лига Ставок
Кто победит?
Реймс
1.93
Ничья
3.8
Клермон
4
Чемпионат Франции
2 тур
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