Лас-Пальмас - Реал Сосьедад. 25 августа 2023 20:30

Лига Ставок Кто победит? 
Лас-Пальмас4.2 Ничья 3.25Реал Сосьедад2.08
Чемпионат Испании

3 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Лас-Пальмас Реал Сосьедад Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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