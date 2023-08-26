Лацио - Дженоа. 27 августа 2023 21:45

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1 - 1
1
1
ЦСКА
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0 - 0
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0
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2022/23
Лас-Пальмас
0 - 0
0
0
Реал Сосьедад
Завершен
Сельта
0 - 1
0
1
Реал Мадрид
2 тайм
П1
80
X
7.2
П2
1.12
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2022/23
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5 - 1
5
1
Штутгарт
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3
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Монако
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Зенит
15:00
Урал
Не начат
П1
1.53
X
4.4
П2
6.8
Рубин
17:30
Динамо
Не начат
П1
3.15
X
3.7
П2
2.32
Спартак
19:30
Ахмат
Не начат
П1
1.75
X
4.2
П2
4.6
Нижний Новгород
20:00
Ростов
Не начат
П1
2.8
X
3.1
П2
2.9
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Химки
17:00
Волгарь
Не начат
П1
1.83
X
3.55
П2
4.5
Сокол
17:30
Ленинградец
Не начат
П1
2.15
X
3.45
П2
3.4
Кубань
18:30
Алания
Не начат
П1
3.75
X
3.5
П2
2
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Борнмут
14:30
Тоттенхэм
Не начат
П1
3.7
X
4.1
П2
1.94
Эвертон
17:00
Вулверхэмптон
Не начат
П1
2.38
X
3.4
П2
3.15
Брентфорд
17:00
Кристал Пэлас
Не начат
П1
2.24
X
3.4
П2
3.45
Арсенал
17:00
Фулхэм
Не начат
П1
1.24
X
7
П2
12
Манчестер Юнайтед
17:00
Ноттингем
Не начат
П1
1.33
X
6
П2
9
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Брайтон
19:30
Вест Хэм
Не начат
П1
1.56
X
4.9
П2
5.4
Кадис
20:00
Альмерия
Не начат
П1
2.31
X
3.35
П2
3.35
Гранада
20:30
Мальорка
Не начат
П1
2.7
X
3.05
П2
3
Севилья
22:30
Жирона
Не начат
П1
2.15
X
3.5
П2
3.55
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Фрозиноне
19:30
Аталанта
Не начат
П1
4.9
X
4.1
П2
1.71
Монца
19:30
Эмполи
Не начат
П1
1.98
X
3.55
П2
4.1
Верона
21:45
Рома
Не начат
П1
4.6
X
3.55
П2
1.9
Милан
21:45
Торино
Не начат
П1
1.7
X
3.85
П2
5.4
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кёльн
16:30
Вольфсбург
Не начат
П1
2.4
X
3.6
П2
3
Фрайбург
16:30
Вердер
Не начат
П1
1.72
X
4.1
П2
4.8
Хайденхайм
16:30
Хоффенхайм
Не начат
П1
3
X
3.7
П2
2.36
Дармштадт
16:30
Унион
Не начат
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3.9
X
3.5
П2
2.06
Бохум
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6.2
X
5.4
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Боруссия Д
19:30
Байер
Не начат
П1
3.7
X
4.1
П2
1.94
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
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2022/23
Марсель
20:00
Брест
Не начат
П1
1.56
X
4.5
П2
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ПСЖ
22:00
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Лацио - Дженоа. 27 августа 2023 21:45
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Ничья
4.1
Дженоа
6
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