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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
4 - 0 4 0
УралЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
ДинамоЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
АхматЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 0 0 0
ВолгарьЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
Кубань
0 - 1 0 1
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Арсенал
2 - 2 2 2
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
3 - 2 3 2
НоттингемЗавершен
Брайтон
1 - 3 1 3
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 1 1 1
АльмерияЗавершен
Гранада
3 - 2 3 2
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
2 - 1 2 1
АталантаЗавершен
Монца
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Верона
2 - 1 2 1
РомаЗавершен
Милан
4 - 1 4 1
ТориноЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
ВердерЗавершен
Хайденхайм
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Дармштадт
1 - 4 1 4
УнионЗавершен
Бохум
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
ПСЖ
3 - 1 3 1
ЛансЗавершен
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Кальяри - Интер. 28 августа 2023 21:45

Лига Ставок Кто победит? 
Кальяри7 Ничья 4.8Интер1.48
Чемпионат Италии

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Кальяри Интер Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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