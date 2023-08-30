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Нант - Марсель. 1 сентября 2023 22:00

Лига Ставок Кто победит? 
Нант4.7 Ничья 4Марсель1.77
Чемпионат Франции

4 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Нант Марсель Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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