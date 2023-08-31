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Стали известны полные итоги жеребьевки Лиги чемпионов
3
Кукуян и Турбин на матче ЦСКА - "Зенит" и другие судейские назначения 7 тура РПЛ
2
Купивший Захаряна "Реал Сосьедад" сыграет в Лиге чемпионов с "Интером", "Бенфикой" и "Зальцбургом"
"Зенит" объявил о продлении контракта с Барриосом
8
Брейдо: ЦСКА в письменной форме сообщили о блокировке трансфера Капишабы со стороны австрийского головного офиса "РБ"
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Аталанта - Монца. 2 сентября 2023 21:45
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