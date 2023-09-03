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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
БалтикаЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Зенит2 тайм
Ростов
20:00
ДинамоНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.7

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 2 3 2
ВулверхэмптонЗавершен
Арсенал
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедПерерыв
П1 2.02X 2.88П2 5.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
1 - 0 1 0
Лас-ПальмасЗавершен
Мальорка
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Атлетико
19:30
СевильяНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.61

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 1.73X 3.95П2 4.8
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.08X 3.3П2 3.9
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4П2 1.7
Лечче
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.94X 3.4П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
РБ ЛейпцигПерерыв
П1 4.2X 2.56П2 2.44

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 2 2 2
КлермонЗавершен
Мец
2 - 2 2 2
РеймсЗавершен
Гавр
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
МонпельеЗавершен
Ницца
1 - 0 1 0
Страсбур2 тайм
П1 1.17X 6.6П2 34
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.63
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Родина - Торпедо. 4 сентября 2023 19:30

Лига Ставок Кто победит? 
Родина2.19 Ничья 3.4Торпедо3.35
Первая лига

8 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Родина Торпедо Первая лига

     
        
        





        

            
                
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