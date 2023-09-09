Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Кубань1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
0 - 1 0 1
БельгияЗавершен
Андорра
19:00
БеларусьНе начат
Эстония
19:00
ШвецияНе начат
Украина
19:00
АнглияНе начат
Румыния
21:45
ИзраильНе начат
Косово
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
ИталияНе начат

Торпедо - Акрон. 11 сентября 2023 19:30

Первая лига

9 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Торпедо Акрон Первая лига

     
        
        





        

            
                
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