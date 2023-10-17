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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Финляндия
1 - 2 1 2
КазахстанЗавершен
Сан-Марино
21:45
ДанияНе начат
Англия
21:45
ИталияНе начат
Мальта
21:45
УкраинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловенияНе начат
Сербия
21:45
ЧерногорияНе начат
Литва
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
3 - 1 3 1
АрменияЗавершен
Франция
22:00
ШотландияНе начат

Арсенал Тула - Родина. 19 октября 2023 19:00

Кубок России

1/16 тура

          	 
    
            
        
        

		

        
Арсенал Тула Родина Кубок России

     
        
        





        

            
                
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