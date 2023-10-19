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3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Сассуоло - Лацио. 21 октября 2023 21:45

Чемпионат Италии

9 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Сассуоло Лацио Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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