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Акрон
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Верона - Наполи. 21 октября 2023 16:00

Чемпионат Италии

9 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Верона Наполи Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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