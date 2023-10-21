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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Балтика
19:00
КраснодарНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
Вулверхэмптон2 тайм
Манчестер Сити
2 - 1 2 1
Брайтон энд Хоув2 тайм
Брентфорд
2 - 0 2 0
Бёрнли2 тайм
Ноттингем Форест
2 - 1 2 1
Лутон Таун2 тайм
Ньюкасл Юнайтед
4 - 0 4 0
Кристал Пэлас2 тайм
Челси
19:30
АрсеналНе начат
Шеффилд Юнайтед
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
Бетис2 тайм
Севилья
19:30
Реал МадридНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен
Торино
19:00
ИнтерНе начат
Сассуоло
21:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
1 - 3 1 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Фрайбург
2 - 1 2 1
БохумЗавершен
Вольфсбург
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Майнц
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
2 - 0 2 0
СтрасбурПерерыв
Ницца
22:00
МарсельНе начат

Милан - Ювентус. 22 октября 2023 21:45

Чемпионат Италии

9 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Милан Ювентус Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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