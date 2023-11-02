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Кубок России

Новости
Акрон
0 - 1 0 1
ВолгарьЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ОренбургПерерыв
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат
Ростов
20:45
УралНе начат

Болонья - Лацио. 3 ноября 2023 22:45 


             
 Чемпионат Италии

11 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Болонья Лацио Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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