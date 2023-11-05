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2 - 1
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1
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3
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1
0
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0
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1
0
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Ноттингем Форест
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0
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0
0
Клермон
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0
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1
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1
2
Факел
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0
2
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Фулхэм
0 - 1
0
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Порту - Антверпен. 7 ноября 2023 23:00
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