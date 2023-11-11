Лацио - Рома. 12 ноября 2023 20:00

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"Зенит" - "Краснодар": стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ
5
"Локомотив" одержал волевую победу над "Ахматом", забив два гола за 2 минуты
7
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Вратарь "Урала" Помазун, пропустивший три мяча от "Крыльев Советов", признан лучшим игроком матча
3
"Крылья Советов" обыграли "Урал" и вышли на третье место в РПЛ
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2022/23
Факел
1 - 1
1
1
ЦСКА
Завершен
Крылья Советов
3 - 1
3
1
Урал
Завершен
Локомотив
2 - 1
2
1
Ахмат
Завершен
Зенит
0 - 0
0
0
Краснодар
1 тайм
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Волгарь
1 - 2
1
2
Ленинградец
Завершен
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2022/23
Вулверхэмптон
2 - 1
2
1
Тоттенхэм
Завершен
Арсенал
3 - 1
3
1
Бернли
Завершен
Манчестер Юнайтед
1 - 0
1
0
Лутон Таун
Завершен
Кристал Пэлас
2 - 3
2
3
Эвертон
Завершен
Борнмут
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Райо Вальекано
1 - 2
1
2
Жирона
Завершен
Альмерия
1 - 2
1
2
Реал Сосьедад
2 тайм
Гранада
20:30
Хетафе
Не начат
Осасуна
20:30
Лас-Пальмас
Не начат
Реал
23:00
Валенсия
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
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2022/23
Лечче
2 - 2
2
2
Милан
Завершен
Ювентус
0 - 0
0
0
Кальяри
1 тайм
Монца
22:45
Торино
Не начат
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2022/23
Штутгарт
2 - 1
2
1
Боруссия Д
Завершен
Дармштадт
0 - 0
0
0
Майнц
Завершен
Бавария
4 - 2
4
2
Хайденхайм
Завершен
Аугсбург
1 - 1
1
1
Хоффенхайм
Завершен
Бохум
20:30
Кёльн
Не начат
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2022/23
Реймс
0 - 1
0
1
ПСЖ
2 тайм
Гавр
23:00
Монако
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
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Таблица
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2022/23
Атлетик
4 - 3
4
3
Сельта
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
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2022/23
Сассуоло
2 - 2
2
2
Салернитана
Завершен
Дженоа
1 - 0
1
0
Верона
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
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2022/23
Боруссия М
4 - 0
4
0
Вольфсбург
Завершен
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Монпелье
0 - 0
0
0
Ницца
Завершен
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2022/23
Нижний Новгород
14:00
Балтика
Не начат
Динамо
16:30
Оренбург
Не начат
Сочи
19:00
Рубин
Не начат
Спартак
19:30
Ростов
Не начат
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10:00
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Не начат
Динамо Мх
16:00
СКА-Хабаровск
Не начат
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Брайтон энд Хоув
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Шеффилд
Не начат
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Ноттингем Форест
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Кальяри
Верона
Эмполи
Салернитана
Лацио - Рома. 12 ноября 2023 20:00
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Чемпионат Италии
12 тур
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