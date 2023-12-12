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Лига Чемпионов УЕФА

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Ланс
20:45
СевильяНе начат
ПСВ
20:45
АрсеналНе начат
Наполи
23:00
БрагаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
БаварияНе начат
Унион
23:00
Реал МадридНе начат
Интер
23:00
Реал СосьедадНе начат

20:45 ПСВ - Арсенал

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Лига чемпионов

6 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: ПСВ - Арсенал?


	


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ПСВ Арсенал Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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