20:45 ПСВ - Арсенал

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"Зенит" стал самым посещаемым клубом Восточной Европы. "Спартак" на 13 месте, "Ротор" - 15-й
3
После гола арендованного у ЦСКА нападающего в Турции избили судью. Гайч сравнял счет на 7 добавленной минуте
2
Источник: "Динамо" предложило 5 миллионов евро за защитника сборной Гваделупы
11
Титов - о переговорах "Спартака" с Рибалтой: у себя во дворе мы и сами можем разобраться. Зачем платить иностранцу?
17
"Уфа" объявила об уходе экс-главы департамента судейства Егорова с поста генерального директора
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