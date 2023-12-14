Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сент Жиллуаз
2 - 1 2 1
Ливерпуль2 тайм
Ренн
1 - 2 1 2
Вильярреал2 тайм
Байер
5 - 0 5 0
Мольде2 тайм
Панатинаикос
0 - 1 0 1
Маккаби Хайфа2 тайм
Рома
2 - 0 2 0
Шериф2 тайм
Карабах
2 - 0 2 0
Хеккен2 тайм
Славия Прага
4 - 0 4 0
Серветт2 тайм
ЛАСК
1 - 1 1 1
Тулуза2 тайм
Аякс
23:00
АЕК АфиныНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ФрайбургНе начат
Бетис
23:00
Глазго РейнджерсНе начат
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
МарсельНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ШтурмНе начат
Олимпиакос
23:00
ТСЦНе начат
Ракув
23:00
АталантаНе начат
Арис Лимассол
23:00
СпартаНе начат

Боруссия М - Вердер. 15 декабря 2023 22:30

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

             
Чемпионат Германии

15 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Боруссия М - Вердер?


	


Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Боруссия М Вердер Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?