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Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
20:30
МонцаНе начат
Фиорентина
20:30
ТориноНе начат
Лацио
22:45
ФрозинонеНе начат
Дженоа
22:45
ИнтерНе начат

Аталанта - Лечче. 30 декабря 2023 14:30

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 Чемпионат Италии

18 тур
   
        

        
        
        	

	



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Аталанта Лечче Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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