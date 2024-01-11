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Английская премьер-лига

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Бёрнли
22:45
Лутон ТаунНе начат

Чемпионат Испании. Примера

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Севилья
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Бавария
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
СтрасбургНе начат

Монако - Реймс. 13 января 2024 19:00

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 Чемпионат Франции

18 тур
   
        

        
        
        	

	



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Монако Реймс Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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