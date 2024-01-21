Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
2 - 2 2 2
Вест ХэмЗавершен
Борнмут
0 - 4 0 4
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
3 - 2 3 2
ХетафеЗавершен
Реал Мадрид
3 - 2 3 2
АльмерияЗавершен
Бетис
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен
Жирона
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
3 - 1 3 1
КальяриЗавершен
Эмполи
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Салернитана
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
0 - 1 0 1
ВердерЗавершен
Боруссия М
1 - 2 1 2
АугсбургЗавершен

Кубок Франции

Новости
Ренн
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 1 5 1
Динамо СамаркандЗавершен
Ахмат
Отменён
НавбахорОтменён
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Чонбук МоторсЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
СохарЗавершен

17:00 Оренбург - Пюник

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 Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	



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Оренбург Пюник Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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