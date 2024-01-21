16:30 Урал - Галф Юнайтед

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Журналист Карпов: Коваленко может перейти из "Зенита" в "Сочи"
7
Зарема: было бы гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что будем переплачивать в 3-4 раза, но привезём качественных игроков
16
Радимов: "Спартак" не делает трансферов, потому что у команды будет новый тренер
10
COPE: Мбаппе перейдет в "Реал", только если его мать лично позвонит Флорентино Пересу
2
Sport24: Хлусевич или Тикнизян могут перейти в "Зенит"
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2
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0
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5
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Кристал Пэлас
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3
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Ноттингем Форест
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Райо Вальекано
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0
2
Лас-Пальмас
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1 - 1
1
1
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1
0
Атлетик
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0 - 1
0
1
Реал Сосьедад
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Верона
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Локомотив
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2
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Аль-Ахдуд
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