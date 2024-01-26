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Источник: "Зенит" сделал "Галатасараю" предложение по приобретению бразильца Тете
Metaratings: Круговой получил в ЦСКА зарплату больше, чем ему предлагали в "Зените"
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Юрген Клопп уйдет из "Ливерпуля" по окончании текущего сезона
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Клубы РПЛ проголосовали за перенос 21-го тура чемпионата России из-за выборов президента
8
“Динамо” может подписать защитника “Краснодара” на замену Скопинцеву
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Клермон - Страсбург. 28 января 2024 17:00
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