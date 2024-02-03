Метц - Лорьян. 4 февраля 2024 17:00

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Сборная России может сыграть с Казахстаном в июне 2024 года
ФИФА обязала Норманна выплатить "Ростову" 2.9 млн евро за разрыв контракта
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Президент “Ростова”: если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его
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“РБ Спорт”: “Спартак” намерен приобрести голкипера в зимнее трансферное окно
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Эвертон
15:30
Тоттенхэм
Не начат
Брайтон
18:00
Кристал Пэлас
Не начат
Бёрнли
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Не начат
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Альмерия
Не начат
Гранада
18:15
Лас-Пальмас
Не начат
Алавес
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Барселона
Не начат
Жирона
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Реал Сосьедад
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Эмполи
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Ренн
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Монпелье
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Нант
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Ланс
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5
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Динамо
3 - 2
3
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16:00
Аль-Фейха
Не начат
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Нефтчи Фергана
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Оренбург
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Спартак Варна
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Атлетик
4 - 0
4
0
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Завершен
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2022/23
Лечче
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3
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Хайденхайм
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0
0
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Страсбург
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ПСЖ
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак
3 - 2
3
2
Торпедо
Завершен
Сочи
0 - 0
0
0
Ахмат
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
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2022/23
Челси
17:00
Вулверхэмптон
Не начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Вест Хэм
Не начат
Борнмут
17:00
Ноттингем Форест
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Арсенал
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Вильярреал
16:00
Кадис
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Осасуна
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Бетис
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Реал Мадрид
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Атлетико
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Торино
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