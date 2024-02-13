Краснодар - Астана. 14 февраля 2024 16:00

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Полузащитник "Монако" Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe
Persian Soccer: нападающий юношеской сборной Ирана Тахери перешел в ЦСКА
Самедов: “Зенит” сожрет “Краснодар” на дистанции
2
“Зенит” объявил о переходе Ду Кейроса в “Гремио” на правах аренды
3
The Telegraph: если синюю карточку получит вратарь, его место займет полевой игрок
11
Ещё
Матчи
15
Скрыть
Сегодня (4)
Завтра (8)
Вчера (3)
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
РБ Лейпциг
23:00
Реал Мадрид
Не начат
Копенгаген
23:00
Манчестер Сити
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов
11:00
Волгарь
Не начат
Зенит
17:00
Сантос
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кристал Пэлас
1 - 3
1
3
Челси
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Альмерия
0 - 0
0
0
Атлетик
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ювентус
0 - 1
0
1
Удинезе
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
ПСЖ
23:00
Реал Сосьедад
Не начат
Лацио
23:00
Бавария
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Болонья
21:00
Фиорентина
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Урал
15:00
Нижний Новгород
Не начат
Рубин
16:00
Канвон
Не начат
Ахмат
16:00
Енисей
Не начат
Краснодар
16:00
Астана
Не начат
Спартак
19:30
Кайрат
Не начат
Россия
РПЛ
2023/24
Россия: РПЛ 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Краснодар
Зенит
Динамо
Локомотив
Спартак
Крылья Советов
Рубин
ЦСКА
Нижний Новгород
Ростов
Факел
Урал
Ахмат
Оренбург
Балтика
Сочи
Краснодар - Астана. 14 февраля 2024 16:00
онлайн
Товарищеские матчи
Прогноз: Краснодар - Астана?
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Краснодар
Астана
Товарищеские матчи
Нашли ошибку в статье?