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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
Сочи2 тайм
ЦСКА
0 - 0 0 0
Спартак2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
1 - 2 1 2
РомаЗавершен

Кадис - Мальорка. 28 апреля 2024 15:00

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 Чемпионат Испании

33 тур
   
        

        
        
        	

	




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Кадис Мальорка Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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