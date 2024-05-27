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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 2 1 2
МальоркаЗавершен
Сельта
2 - 2 2 2
ВаленсияЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Аталанта
3 - 0 3 0
ТориноЗавершен
Эмполи
2 - 1 2 1
РомаЗавершен
Фрозиноне
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Лацио
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
ИнтерЗавершен

Акрон - Урал. 1 июня 2024 15:00

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Стадион: Кристалл
Жигулёвск

            
 Чемпионат России

Переходные матчи. Ответный матч
   
        

        
        
        	

	




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