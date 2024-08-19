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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
17:30
РубинНе начат
Динамо Мх
20:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
20:00
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
19:30
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
КомоНе начат

Майнц - Унион. 24 августа 2024 16:30

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 Чемпионат Германии

1 тур
   
        

        
        
        	

	




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Майнц Унион Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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