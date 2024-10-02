Урал - Тюмень. 12 октября 2024 16:00

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Ахмат" на своём поле уверенно победил "Краснодар" в Кубке России
2
Гол Соболева помог "Зениту" разгромить "Акрон" в матче Кубка России
5
Александр Соболев забил свой первый гол за "Зенит"
2
"Спартак" сыграет с "Ростовом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
3
"Крылья Советов" по пенальти обыграли махачкалинское "Динамо". У Бабаева и Агаларова - по дублю
Ещё
Матчи
62
Скрыть
Сегодня (16)
Завтра (34)
Вчера (12)
Кубок России
Новости
Химки
2 - 2
(П 8 - 7)
2
2
8
7
Ростов
Завершен
Крылья Советов
3 - 3
(П 5 - 3)
3
3
5
3
Динамо Мх
Завершен
Динамо
2 - 3
2
3
Спартак
Завершен
Ахмат
3 - 0
3
0
Краснодар
Завершен
Зенит
5 - 1
5
1
Акрон
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Шахтер
0 - 3
0
3
Аталанта
Завершен
Жирона
2 - 3
2
3
Фейеноорд
Завершен
РБ Лейпциг
2 - 3
2
3
Ювентус
Завершен
Штурм
0 - 1
0
1
Брюгге
Завершен
Динамо Загреб
2 - 2
2
2
Монако
Завершен
Лилль
1 - 0
1
0
Реал Мадрид
Завершен
Ливерпуль
2 - 0
2
0
Болонья
Завершен
Бенфика
4 - 0
4
0
Атлетико
Завершен
Астон Вилла
1 - 0
1
0
Бавария
Завершен
Лига конференций УЕФА
Витория
3 - 1
3
1
Целе
Завершен
Истанбул Башакшехир
1 - 2
1
2
Рапид
Завершен
Кубок России
Новости
Рубин
0 - 1
0
1
Факел
Завершен
Локомотив
2 - 1
2
1
Оренбург
Завершен
Нижний Новгород
0 - 2
0
2
ЦСКА
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 4
0
4
Брест
Завершен
Штутгарт
1 - 1
1
1
Спарта
Завершен
Байер
1 - 0
1
0
Милан
Завершен
Слован
0 - 4
0
4
Манчестер Сити
Завершен
Арсенал
2 - 0
2
0
ПСЖ
Завершен
Интер
4 - 0
4
0
Црвена Звезда
Завершен
Боруссия Д
7 - 1
7
1
Селтик
Завершен
ПСВ
1 - 1
1
1
Спортинг
Завершен
Барселона
5 - 0
5
0
Янг Бойз
Завершен
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Маккаби Тель-Авив
19:45
Мидтьюлланд
Не начат
РФШ
19:45
Галатасарай
Не начат
Реал Сосьедад
19:45
Андерлехт
Не начат
Славия
19:45
Аякс
Не начат
Олимпиакос
19:45
Брага
Не начат
Ференцварош
19:45
Тоттенхэм
Не начат
Хоффенхайм
19:45
Динамо Киев
Не начат
Карабах
19:45
Мальмё
Не начат
Лацио
19:45
Ницца
Не начат
Порту
22:00
Манчестер Юнайтед
Не начат
Виктория П
22:00
Лудогорец
Не начат
ПАОК
22:00
ФКСБ
Не начат
Бешикташ
22:00
Айнтрахт
Не начат
Юнион
22:00
Буде-Глимт
Не начат
Эльфсборг
22:00
Рома
Не начат
Твенте
22:00
Фенербахче
Не начат
Атлетик
22:00
АЗ Алкмар
Не начат
Рейнджерс
22:00
Лион
Не начат
Лига конференций УЕФА
Ноа
19:45
Млада Болеслав
Не начат
Серкль Брюгге
19:45
Санкт-Галлен
Не начат
Мольде
19:45
Ларн
Не начат
Динамо Минск
19:45
Хартс
Не начат
Хайденхайм
19:45
Олимпия
Не начат
Астана
19:45
ТСЦ Бачка-Топола
Не начат
Омония
19:45
Викингур
Не начат
Легия
19:45
Бетис
Не начат
Лугано
22:00
ХИК
Не начат
Фиорентина
22:00
ТНС
Не начат
ЛАСК
22:00
Юргорден
Не начат
Шэмрок Роверс
22:00
АПОЭЛ
Не начат
Копенгаген
22:00
Ягеллония
Не начат
Челси
22:00
Гент
Не начат
Борац
22:00
Панатинаикос
Не начат
Петрокуб
22:00
Пафос
Не начат
Россия
Первая Лига
2024/25
Россия: Первая Лига 2024/25
Англия: АПЛ 2024/25
Россия: РПЛ 2024/25
Германия: Бундеслига 1 2024/25
Испания: Ла Лига 2024/25
Италия: Серия А 2024/25
Франция: Лига 1 2024/25
Арсенал Тула
Торпедо
Урал
Черноморец
Балтика
Родина
Чайка
Сочи
Енисей
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Ротор
Сокол
КАМАЗ
Шинник
Алания
Уфа
Тюмень
Урал - Тюмень. 12 октября 2024 16:00
онлайн
Первая лига
14 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Урал
Тюмень
Первая лига
Нашли ошибку в статье?