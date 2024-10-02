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РапидЗавершен

Урал - Тюмень. 12 октября 2024 16:00

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 Первая лига

14 тур
   
        

        
        
        	

	




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Урал Тюмень Первая лига

     
        
        





        

            
                
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