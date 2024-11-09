Дженоа - Комо. 7 ноября 2024 22:45
Чемпионат Италии
12 тур
12 тур
Голы: Вольякко, 90+2 - Да Кунья, 17.
"Дженоа": Леали, Маттурро, Васкес, Вольякко, Аарон Мартин (Миретти, 46), Сабелли (Дзаноли, 80), Френдруп (Перейро, 72), Бадель, Торсбю, Эхатор (Балотелли, 71), Пинамонти.
"Комо": Рейна, Альберто Морено (Сала, 82), Кемпф, Доссена, Гольданига, Да Кунья (Браунедер, 82), Энгельхардт, Пас, Фадера (Йовине, 90), Стрефецца (Верди, 90), Кутроне (Белотти, 85).
Предупреждения: Аарон Мартин, 32, Гольданига, 61, Вольякко, 61, Альберто Морено, 73, Балотелли, 79, Кемпф, 79, Васкес, 86.
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