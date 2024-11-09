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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
14:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:30
ОренбургНе начат
Ростов
19:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
15:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
17:00
СоколНе начат
Нефтехимик
18:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
18:00
СаутгемптонНе начат
Вест Хэм
18:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
18:00
ФулхэмНе начат
Брайтон
20:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
16:00
ОсасунаНе начат
Вильярреал
18:15
АлавесНе начат
Эспаньол
20:30
ВаленсияНе начат
Леганес
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
17:00
ПармаНе начат
Кальяри
20:00
МиланНе начат
Ювентус
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
БаварияНе начат
Майнц
17:30
Боруссия ДНе начат
Бохум
17:30
БайерНе начат
Вердер
17:30
ХольштайнНе начат
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
19:00
МонакоНе начат
Ланс
21:00
НантНе начат
Анже
23:00
ПСЖНе начат

Дженоа - Комо. 7 ноября 2024 22:45

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 Чемпионат Италии

12 тур


Голы: Вольякко, 90+2 - Да Кунья, 17.


"Дженоа": Леали, Маттурро, Васкес, Вольякко, Аарон Мартин (Миретти, 46), Сабелли (Дзаноли, 80), Френдруп (Перейро, 72), Бадель, Торсбю, Эхатор (Балотелли, 71), Пинамонти.

"Комо": Рейна, Альберто Морено (Сала, 82), Кемпф, Доссена, Гольданига, Да Кунья (Браунедер, 82), Энгельхардт, Пас, Фадера (Йовине, 90), Стрефецца (Верди, 90), Кутроне (Белотти, 85).

Предупреждения: Аарон Мартин, 32, Гольданига, 61, Вольякко, 61, Альберто Морено, 73, Балотелли, 79, Кемпф, 79, Васкес, 86.   
        

        
        
        	

	




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Дженоа Комо Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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