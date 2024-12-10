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Динамо Загреб
0 - 0 0 0
Селтик1 тайм
Жирона
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм
Брюгге
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Брест
23:00
ПСВНе начат
Шахтер
23:00
БаварияНе начат
Аталанта
23:00
Реал МадридНе начат
Байер
23:00
ИнтерНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Астон ВиллаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
ПСЖНе начат

Ювентус - Венеция. 14 декабря 2024 22:45

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 Чемпионат Италии

16 тур
   
        

        
        
        	

	




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Ювентус Венеция Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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