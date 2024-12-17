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Ювентус
23:00
КальяриНе начат

ПСЖ - Монако. 5 января 2025 22:00

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Стадион: Парк де Пренс
Париж

            
 Суперкубок Франции

Финал
   
        

        
        
        	

	




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ПСЖ Монако Суперкубок Франции

     
        
        





        

            
                
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