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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Вест Хэм1 тайм
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Брентфорд1 тайм
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Челси1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Лестер1 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Брайтон
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 1 1 1
Эмполи2 тайм
Фиорентина
20:00
НаполиНе начат
Верона
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
19:00
РеймсНе начат
Лилль
21:00
НантНе начат
Лион
23:00
МонпельеНе начат

Интер - Милан. 6 января 2025 22:00

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Стадион: Аль-Авваль Парк
Эр-Рияд

            
 Суперкубок Италии

Финал
   
        

        
        
        	

	




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Интер Милан Суперкубок Италии

     
        
        





        

            
                
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