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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
22:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
21:00
МонакоНе начат
Осер
23:00
ЛилльНе начат

Боруссия Д - Шахтер. 29 января 2025 23:00

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 Лига чемпионов

Общий этап. 8 тур
   
        

        
        
        	

	




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Боруссия Д Шахтер Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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