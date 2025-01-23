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Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 0 3 0
ОрдабасыЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен

Санкт-Паули - Аугсбург. 1 февраля 2025 17:30

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 Чемпионат Германии

20 тур
   
        

        
        
        	

	




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Санкт-Паули Аугсбург Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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