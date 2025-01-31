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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
22:45
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
1 - 0 1 0
Черноморец1 тайм
Рубин
17:00
ТорпедоНе начат
Ахмат
17:00
СептемвриНе начат
Крылья Советов
17:00
ЧерноморецНе начат
Химки
17:30
СКА-ХабаровскНе начат
ЦСКА
19:30
РостовНе начат

17:00 Рубин - Торпедо

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Рубин - Торпедо?


	



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Рубин Торпедо Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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