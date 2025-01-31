17:00 Рубин - Торпедо

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Стали известны все клубы, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы
1
Record: "Зенит" достиг соглашения о покупке полузащитника "Браги" Саласара
8
Квинси Промес может сыграть за "Родину Медиа"
2
"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в матче Зимнего кубка РПЛ. Победный мяч на свой счет записал Зорин
37
Источник: "Ботафого" больше не верит в трансфер Бителло из "Динамо"
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