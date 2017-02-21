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Юрий Перескоков: очень боялся, что Алексей Зуев просто покончит с собой

Тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков рассказал о вратаре Алексее Зуеве, с которым он знаком по работе в "Спартаке".

"Лёшу нереально было вытащить из той ситуации, в которую он попал. Помню, в 2007-м "Спартак" вышел из отпуска, первый сбор в Тарасовке. Я увидел Зуева и сразу понял: парень болен. Глаза были просто сумасшедшие. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять: с Лёшей что-то не так. Знаете, когда у человека в глазах восторг? Вот у Зуева они были такими постоянно. Он не мог остановиться, не мог контролировать себя.

Я тогда сразу пришёл к Федотову, сказал: "Григорьевич, у нас проблема. Надо Зуева срочно к врачу". Если честно, он меня не очень услышал. Подошёл к врачу команды, он мне: "Юра, ну вот дадут ему, условно, "жёлтый билет", психом признают. Представляешь, какая буча поднимется вокруг "Спартака"? В самой популярной команде России сумасшедший".

Но надо было человека спасать, а не думать о том, что в прессе напишут. Приехали на сбор в Турцию. И начались выходки Лёши. С ним в номере жил то ли Бояра, то ли Макс Калиниченко. Вскоре Зуев остался один — потому что терпеть его было нереально. Он закрывал занавесками все окна в номере, все зеркала, зажигал свечки. Входишь — одна сплошная тьма, как будто обряд какой-то совершается. Жуть.

Пытался помочь, говорил с ним. Но Лёша уже ничего не слышал, только шум в своей голове. Лечить его нужно было клинически. А не разговорами.

Я, например, очень боялся, что он просто покончит с собой. Слава богу, что всё закончилось благополучно. Очень рад, что сейчас у Лёши всё нормально, играет в пляжный футбол. Он ведь отличный, очень добрый, верующий парень. Просто заболел, сильно, страшно заболел. Главное, что сейчас вылечился", - цитирует Перескокова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 21:10
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:13) #
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А до него Черенков так же. И кто-то ещё... Вроде Писарев. Но гуглить лень. Вот до чего людей спартак доводит. Хорошо хоть на заправке никого не застрелил.
Регистрация: 7.03.2016
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