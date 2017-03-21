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Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы

Ситуация вокруг решеток на фанатском секторе стадиона "Уфы" должна быть решена в пользу фанатов, заявил руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

"Когда этот стадион сдавали, МВД действительно выдвинуло требование к клубу, которое заключалось в том, что фанатский сектор должен быть обнесен специальными решетками, однако наша позиция такова - нельзя превращать стадионы в зоопарки. Мы уже рекомендовали эти решетки спилить, как это было сделано в аналогичной ситуации в Оренбурге, где подобные ограждения были спилены после требования РФС и руководства РФПЛ. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет и в Уфе. Нужны совершенно другие, более современные и адекватные методы по обеспечению безопасности на стадионах", - цитирует Маркина ТАСС.
Теги: Уфа
Вчера, 23:50
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