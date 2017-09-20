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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Артур Малоян: "Енисей" не боится "Ахмат"
Нападающий "Енисея" Артур Малоян заявил, что ничего сверхъестественного в игре против "Ахмата" в Кубке России нет.
– К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии, как физическом, так и моральном. Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественное о в матче с командой премьер-лиги нет.
– Уже в это воскресенье игра с “Крыльями Советов”, будете беречь силы?
– Мы выкладываемся по полной всегда – кубок это или чемпионат. Эта игра не исключение. Если мы сыграем так, как мы умеем, то у нас есть все шансы на победу. Мы будем играть в атакующий и комбинационный футбол, как и всегда. Мы не боимся соперника.
ФК "Енисей"
– К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии, как физическом, так и моральном. Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественное о в матче с командой премьер-лиги нет.
– Уже в это воскресенье игра с “Крыльями Советов”, будете беречь силы?
– Мы выкладываемся по полной всегда – кубок это или чемпионат. Эта игра не исключение. Если мы сыграем так, как мы умеем, то у нас есть все шансы на победу. Мы будем играть в атакующий и комбинационный футбол, как и всегда. Мы не боимся соперника.
ФК "Енисей"
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