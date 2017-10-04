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Осман Кадиев: надеемся на увеличение финансирования клуба после смены главы региона

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассчитывает, что смена главы Дагестана положительно скажется на финансовой ситуации махачкалинского клуба.

"Надеюсь, что скажется положительно. Я с Васильевым еще не общался, но надеюсь с ним встретиться. "Анжи" это бренд Дагестана, это его спортивное лицо. Надеюсь, что будет помощь, хотя бы поддержка детско-юношеского футбола и академии", - цитирует Кадиева ТАСС.
Теги: Кадиев Анжи
Сегодня, 18:03
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