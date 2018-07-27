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Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара»
Сегодня клуб из Ленинградской области должен был играть за суперкубок, но вместо этого его бывшие игроки обживаются в других командах. Rusfootball.info ищет следы «Тосно» и «Амкара» по всему футбольному миру.
Май и июнь 2018 года войдут в историю российского футбола как одни из самых сумбурно-противоречивых месяцев. Кубок страны забрал «Тосно», вылетающий в ФНЛ, а еле живой «Амкар» отбился в стыковых матчах от сырого «Тамбова». В течение месяца и областная, и пермская команды перестали существовать из-за финансовых проблем. Мрачную и абсурдную ситуацию заглушил внезапный успех сборной и теперь немногие рядовые болельщики уже могут вспомнить, кто из пары «Локомотив» – ЦСКА в матче за суперкубок лишний.
Сегодня «Тосно» мог бы побороться с железнодорожниками за второй в истории трофей. Вместо этого – вот где игроки команды сейчас.
Когда на улице переворачивается грузовик с персиками – главное иметь под рукой мешок, да побольше. Вряд ли «Тосно» и «Амкар» можно сравнить с фруктами, но вот у кого точно был самый крупный пакет – так это у «Енисея». Сибиряки, наконец-то осилившие путь в РПЛ (привыкайте) успели ухватить целую охапку пермяков – еще дойдем – а также двух ключевых игроков обороны обладателей кубка.
В Красноярск отправился основной вратарь «Тосно» Давид Юрченко, который уже наигрывается основным и в Сибири, а также центральный защитник Раде Дугалич. Ему повезло стать участником одного из самых удачно, забавно и смело оформленных переходов в истории российского футбола.
Запасной вратарь Михаил Опарин теперь будет ловить мячи в другом поднявшемся клубе, «Крыльях Советов». Туда же перешел и Неманья Мьюшкович. Также в РФПЛ себя успел пристроить один из главных творцов исторического кубкового успеха Резиуан Мирзов. Он, вместе с мало игравшим Александром Трошечкиным, сменил прохладный безработный Петербург на жаркий карпинский «Ростов».
Из аренд в свои родные клубы вернулись Георгий Мелкадзе («Спартак»), Илья Жегулев («Краснодар»), Евгений Чернов («Зенит»), Тимофей Маргасов («Локомотив»), Александр Макаров (ЦСКА).
Остальным повезло чуть больше: многие проведут сезон в лучшей лиге мира. В калининградскую «Балтику», играть на новенькой арене, отправились защитник Андрей Буйволов и полузащитник Аслан Дудиев. Один из самых полезных игроков «Тосно» Вагиз Галиуллин теперь будет помогать «Тамбову» в еще одной попытке пробиться наверх. Мошный защитник Сергей Сухарев и опытный Рустем Мухаметшин выбрали «Мордовию». Почти не игравший Алексей Скворцов уехал в «Нижний Новгород».
Судьба еще нескольких игроков основы остается неизвестной. Пока что ничего не слышно о новых клубах Александра Карницкого, Марко Полетановича, Нуну Роши, Николы Труича, Максима Палиенко, Рикардиньо, Андерсона и – страшно сказать – Павла Погребняка. Его последнее зарегистрированное место нахождения – дубайские пляжи, так что, вполне вероятно, новых клубов в его карьере ждать не стоит. Как и у давно пропавшего с радаров Владимира Быстрова.
В сухом остатке, для тех, кто вообще не понял, кто все эти люди:
Впрочем, трансферное окно еще не закрыто и ситуация наверняка изменится.
Главный тренер, Дмитрий Парфенов, теперь будет прививать свой футбол в екатеринбургском «Урале».
Пермяки сейчас могли бы в рядовом режиме готовиться к началу очередного чемпионата под руководством Вадима Евсеева, но вместо этого команда покоится в истории, а ее место в Премьер-лиге занял вылетевший «Анжи», у которого, в свою очередь, тоже нет почти никакого бюджета. Сезон 2018/19 тоже закончится ликвидацией одной из команд?
Кстати, Евсеев после распада «Амкара» отправился как раз в Махачкалу, но не главным тренером, а помощником.
Как мы уже говорили раньше, «Енисей» оказался расторопнее всех и забрал почти половину основы клуба: Петар Занев, Павел Комолов, Михаил Костюков, Фегор Огуде, Дарко Бодул – не пора ли признать красноярцев правопреемниками «Амкара»?
В еще одну «поднявшуюся» команду перешел Михаил Сиваков («Оренбург»).
Несколько человек пошли на повышение и будут бороться за места в еврокубках: например, Брайн Идову в «Локомотиве», Михаил Гащенков в «Ахмате» и, чем черт не шутит, вратарь Артур Нигматуллин в тульском «Арсенале».
За границу рискнул махнуть Алексей Гасилин – молодой российский нападающий не первый раз пробует силы в европейских клубах, на этот раз «Академико Визеу» из Португалии. В Европу же отправился и Секу Конде: он будет играть рядом с чемпионами мира во Франции, в команде второго дивизиона «Шатору».
Мини-пермское дерби теперь предстоит пережить Беларуси: Сергей Баланович в «Шахтере Солигорск» и Александр Салугин в «Торпедо БелАЗ» увидятся в лиге соседней страны.
Саид Эзатолахи, попыливший на полях ЧМ, вернулся из аренды в «Ростов».
В ФНЛ отправились лишь два бойца: Станислав Прокофьев улетает на дальний восток в «Луч», а Иван Мельников будет биться за «Шинник».
Без работы все еще остаются защитники Николай Зайцев и Александар Милькович, вратарь Дмитрий Хомич и полузащитники-легенды Александр Рязанцев и Януш Гол.
В завершение этого депрессивно-детективного текста остается сказать только одно: хочется верить, что через год у меня не будет повода написать материал "О, где же ты, Анжи?"
Ведь следующим летом еще один крах не заглушит уже никакой ЧМ.
P.S. Если бы в Голливуде не сидели медленносоображающие бездари, то фильм по мотивам этих событий уже давно был бы запущен в производство:
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