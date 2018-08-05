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Павел Яковлев: главное не опускать голову и двигаться дальше (видео)

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Яковлев подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:3).



- Как себя чувствуете и какие эмоции от такого поражения?

- Эмоции негативные. Хочется сказать спасибо болельщикам за поддержку. Нужно набирать очки в следующих играх. Чувствую себя нормально.

- Во втором тайме поменялся рисунок игры, но это тоже не принесло "Крыльям" успеха. Сегодня просто не ваш день? В чем причина?

- Во втором тайме полностью контролировали игру, не повезло с реализацией. Как минимум на один гол точно наиграли. "Оренбург" надежно сыграл в обороне, всей командой защищался. Будем разбирать ошибки и двигаться дальше. Главное не опускать голову.

- 0:3 от "Оренбурга" это случайность или разница в уровне?

- Думаю, это так сложилось. Пропустили гол, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Сегодняшнюю игру нужно разобрать на ошибки. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.

Rusfootball.info
Теги: Яковлев Крылья Советов Оренбург Rвидео
Сегодня, 19:37
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