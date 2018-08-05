Павел Яковлев: главное не опускать голову и двигаться дальше (видео)

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Яковлев подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:3).- Эмоции негативные. Хочется сказать спасибо болельщикам за поддержку. Нужно набирать очки в следующих играх. Чувствую себя нормально.- Во втором тайме полностью контролировали игру, не повезло с реализацией. Как минимум на один гол точно наиграли. "Оренбург" надежно сыграл в обороне, всей командой защищался. Будем разбирать ошибки и двигаться дальше. Главное не опускать голову.- Думаю, это так сложилось. Пропустили гол, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Сегодняшнюю игру нужно разобрать на ошибки. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.