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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Павел Яковлев: главное не опускать голову и двигаться дальше (видео)
Нападающий "Крыльев Советов" Павел Яковлев подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:3).
- Как себя чувствуете и какие эмоции от такого поражения?
- Эмоции негативные. Хочется сказать спасибо болельщикам за поддержку. Нужно набирать очки в следующих играх. Чувствую себя нормально.
- Во втором тайме поменялся рисунок игры, но это тоже не принесло "Крыльям" успеха. Сегодня просто не ваш день? В чем причина?
- Во втором тайме полностью контролировали игру, не повезло с реализацией. Как минимум на один гол точно наиграли. "Оренбург" надежно сыграл в обороне, всей командой защищался. Будем разбирать ошибки и двигаться дальше. Главное не опускать голову.
- 0:3 от "Оренбурга" это случайность или разница в уровне?
- Думаю, это так сложилось. Пропустили гол, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Сегодняшнюю игру нужно разобрать на ошибки. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.
Rusfootball.info
- Как себя чувствуете и какие эмоции от такого поражения?
- Эмоции негативные. Хочется сказать спасибо болельщикам за поддержку. Нужно набирать очки в следующих играх. Чувствую себя нормально.
- Во втором тайме поменялся рисунок игры, но это тоже не принесло "Крыльям" успеха. Сегодня просто не ваш день? В чем причина?
- Во втором тайме полностью контролировали игру, не повезло с реализацией. Как минимум на один гол точно наиграли. "Оренбург" надежно сыграл в обороне, всей командой защищался. Будем разбирать ошибки и двигаться дальше. Главное не опускать голову.
- 0:3 от "Оренбурга" это случайность или разница в уровне?
- Думаю, это так сложилось. Пропустили гол, не забили пенальти и потом пропустили сразу. Сегодняшнюю игру нужно разобрать на ошибки. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий.
Rusfootball.info
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