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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от встречи с болельщиками, рассказал об адаптации в новом коллективе и задачах команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– Почему вы смутились, когда дети кричали «Фёдор Смолов – бог футбола»?
– Это приятно, но и забавно немного. Конечно, я не считаю себя богом футбола. Но было прикольно.
– Как чувствуете себя в новом клубе?
– Отлично. Спасибо болельщикам, ребятам и тренерами за тёплый приём. Ощущение, что не неделю, а уже год провёл в «Локомотиве».
– Какие задачи может решить «Локомотив»?
– Будем стараться повторить прошлогодний результат – чемпионский титул.
– Были ли другие предложения?
– Были. Какие – значения уже не имеет. «Локомотив» выбрал, потому что это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов, имеет сильный состав. Плюс хотел в Москву вернуться.
– С кем хотитет сыграть в Лиге чемпионов?
– Старых соперников там в принципе нет, поэтому, наверное, с «Барселоной».
– На чём самом интересном вы здесь расписались?
– Наверное, на гипсе у пацана.
– После чемпионата мира удалось отдохнуть?
– Было 10 дней, я тогда ещё принадлежал «Краснодару», ездил отдыхать за рубеж. Родители ко мне приезжали после этого и сейчас приедут.
– Как команда общается с иностранцами?
– Ребята плюс-минус на бытовом уровне пытаются говорить какие-то английские слова. Мне попроще, я английским немного владею, с иностранцами всегда общался без проблем.
– На кого из нынешнего состава вы смотрите снизу вверх?
– Ни на кого, потому что мы все равны и являемся отдельным коллективом, без этого невозможно добиться результата.
– 2 часа – это самая длинная автограф-сессия?
– Длиннее не было, но, думаю, все подобные мероприятия длятся около 2 часов.
– Но ваши коллеги ушли раньше.
– У одного из них самолёт, вошли в положение.
– Готовы ещё расписываться?
– Наверное, нет. Очень энергозатратно контактировать с таким количеством людей.
– Но вы улыбались, обнимались.
– Потому что я благодарен им за поддержку и тёплые слова, пожелания удачи.
– Почему вы смутились, когда дети кричали «Фёдор Смолов – бог футбола»?
– Это приятно, но и забавно немного. Конечно, я не считаю себя богом футбола. Но было прикольно.
– Как чувствуете себя в новом клубе?
– Отлично. Спасибо болельщикам, ребятам и тренерами за тёплый приём. Ощущение, что не неделю, а уже год провёл в «Локомотиве».
– Какие задачи может решить «Локомотив»?
– Будем стараться повторить прошлогодний результат – чемпионский титул.
– Были ли другие предложения?
– Были. Какие – значения уже не имеет. «Локомотив» выбрал, потому что это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов, имеет сильный состав. Плюс хотел в Москву вернуться.
– С кем хотитет сыграть в Лиге чемпионов?
– Старых соперников там в принципе нет, поэтому, наверное, с «Барселоной».
– На чём самом интересном вы здесь расписались?
– Наверное, на гипсе у пацана.
– После чемпионата мира удалось отдохнуть?
– Было 10 дней, я тогда ещё принадлежал «Краснодару», ездил отдыхать за рубеж. Родители ко мне приезжали после этого и сейчас приедут.
– Как команда общается с иностранцами?
– Ребята плюс-минус на бытовом уровне пытаются говорить какие-то английские слова. Мне попроще, я английским немного владею, с иностранцами всегда общался без проблем.
– На кого из нынешнего состава вы смотрите снизу вверх?
– Ни на кого, потому что мы все равны и являемся отдельным коллективом, без этого невозможно добиться результата.
– 2 часа – это самая длинная автограф-сессия?
– Длиннее не было, но, думаю, все подобные мероприятия длятся около 2 часов.
– Но ваши коллеги ушли раньше.
– У одного из них самолёт, вошли в положение.
– Готовы ещё расписываться?
– Наверное, нет. Очень энергозатратно контактировать с таким количеством людей.
– Но вы улыбались, обнимались.
– Потому что я благодарен им за поддержку и тёплые слова, пожелания удачи.
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