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Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от встречи с болельщиками, рассказал об адаптации в новом коллективе и задачах команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Почему вы смутились, когда дети кричали «Фёдор Смолов – бог футбола»?

– Это приятно, но и забавно немного. Конечно, я не считаю себя богом футбола. Но было прикольно.

– Как чувствуете себя в новом клубе?

– Отлично. Спасибо болельщикам, ребятам и тренерами за тёплый приём. Ощущение, что не неделю, а уже год провёл в «Локомотиве».

– Какие задачи может решить «Локомотив»?

– Будем стараться повторить прошлогодний результат – чемпионский титул.

– Были ли другие предложения?

– Были. Какие – значения уже не имеет. «Локомотив» выбрал, потому что это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов, имеет сильный состав. Плюс хотел в Москву вернуться.

– С кем хотитет сыграть в Лиге чемпионов?

– Старых соперников там в принципе нет, поэтому, наверное, с «Барселоной».

– На чём самом интересном вы здесь расписались?

– Наверное, на гипсе у пацана.

– После чемпионата мира удалось отдохнуть?

– Было 10 дней, я тогда ещё принадлежал «Краснодару», ездил отдыхать за рубеж. Родители ко мне приезжали после этого и сейчас приедут.

– Как команда общается с иностранцами?

– Ребята плюс-минус на бытовом уровне пытаются говорить какие-то английские слова. Мне попроще, я английским немного владею, с иностранцами всегда общался без проблем.

– На кого из нынешнего состава вы смотрите снизу вверх?

– Ни на кого, потому что мы все равны и являемся отдельным коллективом, без этого невозможно добиться результата.

– 2 часа – это самая длинная автограф-сессия?

– Длиннее не было, но, думаю, все подобные мероприятия длятся около 2 часов.

– Но ваши коллеги ушли раньше.

– У одного из них самолёт, вошли в положение.

– Готовы ещё расписываться?

– Наверное, нет. Очень энергозатратно контактировать с таким количеством людей.

– Но вы улыбались, обнимались.

– Потому что я благодарен им за поддержку и тёплые слова, пожелания удачи.
Теги: Смолов Локомотив Rвидео
Сегодня, 20:28
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(1)
№3 Написал: xxd (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ФЁДОР СМОЛОВ: КОНЕЧНО, НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ БОГОМ ФУТБОЛА

как боженька молвил..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:18) #
  • +1
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Болеет за:
«Динамо К»
– После чемпионата мира удалось отдохнуть?
smile Да вряд ли он устал мажорик переоцененный
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Дурдом
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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