Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от встречи с болельщиками, рассказал об адаптации в новом коллективе и задачах команды, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Это приятно, но и забавно немного. Конечно, я не считаю себя богом футбола. Но было прикольно.– Отлично. Спасибо болельщикам, ребятам и тренерами за тёплый приём. Ощущение, что не неделю, а уже год провёл в «Локомотиве».– Будем стараться повторить прошлогодний результат – чемпионский титул.– Были. Какие – значения уже не имеет. «Локомотив» выбрал, потому что это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов, имеет сильный состав. Плюс хотел в Москву вернуться.– Старых соперников там в принципе нет, поэтому, наверное, с «Барселоной».– Наверное, на гипсе у пацана.– Было 10 дней, я тогда ещё принадлежал «Краснодару», ездил отдыхать за рубеж. Родители ко мне приезжали после этого и сейчас приедут.– Ребята плюс-минус на бытовом уровне пытаются говорить какие-то английские слова. Мне попроще, я английским немного владею, с иностранцами всегда общался без проблем.– Ни на кого, потому что мы все равны и являемся отдельным коллективом, без этого невозможно добиться результата.– Длиннее не было, но, думаю, все подобные мероприятия длятся около 2 часов.– У одного из них самолёт, вошли в положение.– Наверное, нет. Очень энергозатратно контактировать с таким количеством людей.– Потому что я благодарен им за поддержку и тёплые слова, пожелания удачи.