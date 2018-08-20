«Краснодар» и «Зенит»? Кого выберет Илья Кутепов

Сегодня в прессе активно обсуждаются слухи об интересе к Илье Кутепову со стороны «Краснодара» и «Зенита»анализирует особенности игры одного из героев ЧМ 2018 и оценивает перспективы потенциальных вариантов продолжения карьеры.Мы неоднократно отзывались об Илье Кутепова как об очень интересном и талантливом центральном защитнике. Несмотря на достаточно частые ошибки в рамках выступлений за «Спартак»,, и ЧМ это наглядно продемонстрировал.Главный навык игрока, который сильно выделяет его не только на уровне РПЛ, но даже в международных соревнованиях – это игра на перехватах. Илья потряс зрителей ЧМ своей уверенной игрой в паре с Сергеем Игнашевичем, и это наглядно демонстрирует статистика: 13 совершенных перехватов за турнир – это 5-й показатель среди всех участников чемпионата (столько же – у Година и Хименеса из Уругвая). Примечательно, что первое/второе место разделили Канте и Зобнин – по 20 перехватов.«Это разовая вспышка» - скажете вы, и будете в корне неправы. В чемпионский для красно-белых сезон 2016/17 Илья совершил 101(!) перехват в 24 матчах – это с большим отрывом лучший показатель того сезона:После «мундиаля» в прессе периодически мелькали слухи о возможном отъезде игрока в иностранные клубы. В частности, сам Кутепов говорил, что ему всегда хотелось попробовать себя в Серии А. Однако, интерес так и остался всего лишь слухом, плюс ко всему игрок успел получить повреждение и так ни разу и не сыграл в новом клубном сезоне за «Спартак».Как бы ни парадоксально звучало, но в команде, где традиционно оборона считается слабейшим звеном, Илье действительно трудно попасть в стартовый состав. Даже если бы Кутепов был здоров и полностью готов, на старте сезона игра Джикии и Жиго не вызывает сомнений (почти). Именно поэтому слухи о переходе игрока в «Зенит» и «Краснодар» достаточно логичны. Попробуем разобраться, какой вариант кажется интереснее, и почему.Иванович, Мевля, Нету, Скороботов (+ травмированный Маммана).У сине-бело-голубых позиция центрального защитника – действительно одно из слабейших мест в составе. После серьезной травмы колена Мамманы и отъезда Кришито основным в паре с Ивановичем, чаще всего, выходит Миха Мевля. Но его уровень мастерства и надежность вызывают серьезные сомнения (собственно, как и уровень Луиша Нету).В этом плане Илья Кутепов смотрится гораздо перспективнее. К тому же, игрок выгодно выделяется наличием российского паспорта, что является отличным подспорьем в рамках действующего лимита на легионеров. Такой переход выглядит очень перспективным и для клуба, и для игрока, но есть несколько «но».В прошлом сезоне «Зенит» уже пытался приобрести у красно-белых Джикию, и мы прекрасно помним, что это ни к чему не привело. Более того, Георгий публично признался, что отказал клубу с берегов Невы, и в следующем же туре провел вдохновенный матч против питерцев в Москве, окончательно утвердив свой авторитет в глазах красно-белого сообщества. Эта история наглядно демонстрирует, что за редким исключением (вы знаете, о ком речь) переходы из «Спартака» в «Зенит» практически нереальны. Причиной тому служит не только принципиальное соперничество клубов и болельщиков, но и отношение самих футболистов.Учитывая эти факторы, «Спартак» вряд ли отпустит русского талантливого защитника в стан врага. Да и сам Илья наверняка относится к такому варианту настороженно.Мартынович, Спаич, Флоусон.Здесь перспективы Кутепова кажутся еще более интересными. С уходом Гранквиста и нашумевшей ситуацией с упущением Жиго, у «быков» действительно проглядывается дефицит кадров на позиции центрдефа. И Мартынович, и Спаич кажутся интересными защитниками, но пока что оба недостаточно стабильны. Что еще важнее – оба игрока являются легионерами, и на данный момент ни у одного нет альтернативы. С учетом игры команды в еврокубках, это может стать настоящей проблемой.Но главная выгода такого трансфера – это особенность стиля игры Кутепова. Сейчас «Краснодар» находится на первом месте по количеству выигранных единоборств во всей лиге – 59,8%. Такая статистика обусловлена тем, что соперники «быков» часто делают ставку на стандарты и на попытки выхода через длинный пас. Таким образом, главная задача центрального защитника «Краснодара» (помимо хорошего первого паса) – правильно и агрессивно играть при высокой обороне и уверенно играть на стандартах. Вы прекрасно помните, что по обеим характеристикам Андреас Гранквист был лучшим игроком во всей лиге, и его потеря сильно сказывается на команде.Например, в этом сезоне черно-зеленые пропустили 4 мяча в 4 матчах чемпионата. Из них 3 (первый гол «Рубина», гол «Урала» и гол «Спартака») были забиты после верховых передач в штрафную. В этом плане Кутепов с его отличным умением играть вверху смотрится очень интересным вариантом. А умения играть на перехватах помогут проводить больше вертикальных атак.Однако, и в таком сценарии есть околофутбольные помехи. Дело в том, что отношения между клубами в последнее время достаточно натянутые. Здесь можно вспомнить и с завышенной ценой на Смолова в прошлом сезоне, и историю с Иваном Репяхом. И откровенную истерию представителей «Краснодара» по вопросу судейства в недавнем матче с красно-белыми. В условиях таких взаимоотношений, вряд ли руководство «Спартака» захочет уступить игрока неприветливым южным конкурентам.Пожалуй, наиболее реальный вариант развития событий. Неспроста мы сказали, что Джикия и Жиго играют отлично с пометкой «почти». В том же матче с «Краснодаром», несмотря на нули на табло, оба игрока вчистую проиграли огромное количество единоборств Ари. Бразилец/россиянин постоянно принимал длинные мячи из глубины и очень уверенно укрывал мяч корпусом. С учетом проблем «Спартака» в опорной зоне и ужасной игрой Фернандо, умение центральных защитников вырывать мяч в агрессивном отборе и быстро переходить в атаку является очень важным аспектом игры. И именно в этом аспекте Илья Кутепов особенно хорош.Более того, помимо нежелания усиливать конкурентов, есть еще и высокий риск травм. Красно-белые каждый год теряют ведущих игроков по причине повреждений, и достаточно часто ими оказываются как раз центральные защитники. Именно поэтому на дистанции Кутепов еще очень пригодится клубу и наверняка получит свой шанс. Главное – правильно им воспользоваться, а там и до Серии А недалеко.