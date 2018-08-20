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Илья Кутепов - варианты продолжения карьеры
Куда стоит перейти Кутепову?



 

«Краснодар» и «Зенит»? Кого выберет Илья Кутепов

Сегодня в прессе активно обсуждаются слухи об интересе к Илье Кутепову со стороны «Краснодара» и «Зенита» Rusfootball.info анализирует особенности игры одного из героев ЧМ 2018 и оценивает перспективы потенциальных вариантов продолжения карьеры.

Мы неоднократно отзывались об Илье Кутепова как об очень интересном и талантливом центральном защитнике. Несмотря на достаточно частые ошибки в рамках выступлений за «Спартак», Илья – жутко недооцененный футболист, и ЧМ это наглядно продемонстрировал.

Главный навык игрока, который сильно выделяет его не только на уровне РПЛ, но даже в международных соревнованиях – это игра на перехватах. Илья потряс зрителей ЧМ своей уверенной игрой в паре с Сергеем Игнашевичем, и это наглядно демонстрирует статистика: 13 совершенных перехватов за турнир – это 5-й показатель среди всех участников чемпионата (столько же – у Година и Хименеса из Уругвая). Примечательно, что первое/второе место разделили Канте и Зобнин – по 20 перехватов.

«Краснодар» и «Зенит»? Кого выберет Илья Кутепов

*Interception - "перехват"

«Это разовая вспышка» - скажете вы, и будете в корне неправы. В чемпионский для красно-белых сезон 2016/17 Илья совершил 101(!) перехват в 24 матчах – это с большим отрывом лучший показатель того сезона:


*Interception - "перехват"

После «мундиаля» в прессе периодически мелькали слухи о возможном отъезде игрока в иностранные клубы. В частности, сам Кутепов говорил, что ему всегда хотелось попробовать себя в Серии А. Однако, интерес так и остался всего лишь слухом, плюс ко всему игрок успел получить повреждение и так ни разу и не сыграл в новом клубном сезоне за «Спартак».

Как бы ни парадоксально звучало, но в команде, где традиционно оборона считается слабейшим звеном, Илье действительно трудно попасть в стартовый состав. Даже если бы Кутепов был здоров и полностью готов, на старте сезона игра Джикии и Жиго не вызывает сомнений (почти). Именно поэтому слухи о переходе игрока в «Зенит» и «Краснодар» достаточно логичны. Попробуем разобраться, какой вариант кажется интереснее, и почему.

«Зенит»

Потенциальные конкуренты: Иванович, Мевля, Нету, Скороботов (+ травмированный Маммана).

У сине-бело-голубых позиция центрального защитника – действительно одно из слабейших мест в составе. После серьезной травмы колена Мамманы и отъезда Кришито основным в паре с Ивановичем, чаще всего, выходит Миха Мевля. Но его уровень мастерства и надежность вызывают серьезные сомнения (собственно, как и уровень Луиша Нету).

В этом плане Илья Кутепов смотрится гораздо перспективнее. К тому же, игрок выгодно выделяется наличием российского паспорта, что является отличным подспорьем в рамках действующего лимита на легионеров. Такой переход выглядит очень перспективным и для клуба, и для игрока, но есть несколько «но».

В прошлом сезоне «Зенит» уже пытался приобрести у красно-белых Джикию, и мы прекрасно помним, что это ни к чему не привело. Более того, Георгий публично признался, что отказал клубу с берегов Невы, и в следующем же туре провел вдохновенный матч против питерцев в Москве, окончательно утвердив свой авторитет в глазах красно-белого сообщества. Эта история наглядно демонстрирует, что за редким исключением (вы знаете, о ком речь) переходы из «Спартака» в «Зенит» практически нереальны. Причиной тому служит не только принципиальное соперничество клубов и болельщиков, но и отношение самих футболистов.

Учитывая эти факторы, «Спартак» вряд ли отпустит русского талантливого защитника в стан врага. Да и сам Илья наверняка относится к такому варианту настороженно.

«Краснодар»

Потенциальные конкуренты: Мартынович, Спаич, Флоусон.

Здесь перспективы Кутепова кажутся еще более интересными. С уходом Гранквиста и нашумевшей ситуацией с упущением Жиго, у «быков» действительно проглядывается дефицит кадров на позиции центрдефа. И Мартынович, и Спаич кажутся интересными защитниками, но пока что оба недостаточно стабильны. Что еще важнее – оба игрока являются легионерами, и на данный момент ни у одного нет альтернативы. С учетом игры команды в еврокубках, это может стать настоящей проблемой.

Но главная выгода такого трансфера – это особенность стиля игры Кутепова. Сейчас «Краснодар» находится на первом месте по количеству выигранных единоборств во всей лиге – 59,8%. Такая статистика обусловлена тем, что соперники «быков» часто делают ставку на стандарты и на попытки выхода через длинный пас. Таким образом, главная задача центрального защитника «Краснодара» (помимо хорошего первого паса) – правильно и агрессивно играть при высокой обороне и уверенно играть на стандартах. Вы прекрасно помните, что по обеим характеристикам Андреас Гранквист был лучшим игроком во всей лиге, и его потеря сильно сказывается на команде.

Например, в этом сезоне черно-зеленые пропустили 4 мяча в 4 матчах чемпионата. Из них 3 (первый гол «Рубина», гол «Урала» и гол «Спартака») были забиты после верховых передач в штрафную. В этом плане Кутепов с его отличным умением играть вверху смотрится очень интересным вариантом. А умения играть на перехватах помогут проводить больше вертикальных атак.

Однако, и в таком сценарии есть околофутбольные помехи. Дело в том, что отношения между клубами в последнее время достаточно натянутые. Здесь можно вспомнить и с завышенной ценой на Смолова в прошлом сезоне, и историю с Иваном Репяхом. И откровенную истерию представителей «Краснодара» по вопросу судейства в недавнем матче с красно-белыми. В условиях таких взаимоотношений, вряд ли руководство «Спартака» захочет уступить игрока неприветливым южным конкурентам.

«Спартак»

Пожалуй, наиболее реальный вариант развития событий. Неспроста мы сказали, что Джикия и Жиго играют отлично с пометкой «почти». В том же матче с «Краснодаром», несмотря на нули на табло, оба игрока вчистую проиграли огромное количество единоборств Ари. Бразилец/россиянин постоянно принимал длинные мячи из глубины и очень уверенно укрывал мяч корпусом. С учетом проблем «Спартака» в опорной зоне и ужасной игрой Фернандо, умение центральных защитников вырывать мяч в агрессивном отборе и быстро переходить в атаку является очень важным аспектом игры. И именно в этом аспекте Илья Кутепов особенно хорош.

Более того, помимо нежелания усиливать конкурентов, есть еще и высокий риск травм. Красно-белые каждый год теряют ведущих игроков по причине повреждений, и достаточно часто ими оказываются как раз центральные защитники. Именно поэтому на дистанции Кутепов еще очень пригодится клубу и наверняка получит свой шанс. Главное – правильно им воспользоваться, а там и до Серии А недалеко.

Роман Павлюк, Rusfootball.info

*В статье использованы данные с портала whoscored.com
Теги: Кутепов Краснодар Зенит Спартак
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№20 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:48) #
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Цитата: Mitrich
Вопрос риторический.


Ты, похоже, образование подтягиваешь, риторику учишь?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№19 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ой не могу, свиньи хоть кого нибудь хотели сплавить после ЧМ, но вот незадача не берут и Промес завял. Пришлось садится за перо и начинать сочинять, чтобы хоть все вспомнили чтов свинарне есть суперзвезды. Ждём промеса в мю, Барселону, Реал они же ищут суперклассного после ухода Роналду
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№18 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
tar-tas,

И правда, чего ему в твоём доме делать? Вопрос риторический.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№17 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Gritsay
golden Axe,
Если какая то мерзость , то обязательно от болельщика Спартака. Хотя .....

Мерзость это ваше гнилое и плаксивое руководство у которых постоянно судьи виноваты,ну теперь то ещё лучше будут судить)
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№16 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 21:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
golden Axe,
Если какая то мерзость , то обязательно от болельщика Спартака. Хотя .....
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слышь, чумазые, а вот интересно, вы рождаетесь такими @банатами сразу из дырки или, со временем, становитесь?


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:31) #
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Цитата: Mitrich
То нигера сватают, то недоделка из свинарника


Ну, в КОЗЛЯТНИКЕ-то ему точно делать нечего!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В Милан,но не в эти помойки))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№12 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:23) #
  • -6
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
то недоделка из свинарника. Я понимаю Зобнина бы, но Кутепова.


То есть ментовско-свиной недоделок почётнее чисто свиного? Зенитовкам чисто ментовская масть интереснее?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:22) #
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Цитата: нетрал
игрок нам нужен, но сам понимаешь ..из стана врага..


Ну тогда Дзюбу выгоняйте)) Он из такого стана, что Кутепову и не снилось))) А в Зените будет сидеть за Иванычем и Мевлей.

В Магните- будет играть в старте.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:18) #
  • -5
  •  (5)
online

Он вроде в Милан хотел. Или куда то в Интер что-ли. Ну точно не в Зину или Краснодар. В какие то футбольные команды
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Никого. Останется в Спартаке.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Конечно в Краснодар. В Зенитке сгниет на лавке, как Новосельцев.

игрок нам нужен, но сам понимаешь ..из стана врага...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, кроме перехватов, что в плюс, у него куча минусов, как то проигранных верховых единоборств, позиционных ошибок и неточных пасов.
Продавайте, если кто возьмет.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня день веселья? Вот зачем он Зениту? За Краснодар не скажу, но нам то зачем??? То нигера сватают, то недоделка из свинарника. Я понимаю Зобнина бы, но Кутепова. День такой наверное.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Уфу, если будет интересен.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:03) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
феноменально.
возможно, самый перспективный российский футболист, выросший в мастерстве прямо на глазах болельщиков за время чемпионата мира, не нужен самому Спартаку, гния у него на лавке..
потрясающе..

чтож....будем радоваться карьерному росту мастера..

в другом клубе.

ура, штоле.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: s.o.b. (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
КАМАЗ
Скороботов

Скоробогатов, ага...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (2)

Конечно в Краснодар. В Зенитке сгниет на лавке, как Новосельцев.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (4)

как будто он кому-то нужен без Игнашевича.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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