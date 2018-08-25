Новости партнеров

Роман Пилипчук: при мне "Спартак" исходил из игры соперника, а сейчас выбрал свой курс

Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук прокомментировал изменения, произошедшее в команде в новом сезоне, и призвал болельщиков не переживать по поводу невыразительной игры Квинси Промеса.



- В прошлом сезоне "Спартак" часто менял схемы, в этом использует одну. Сильно ли изменился "Спартак"?

- По первым турам видно, что "Спартак" придерживается одной схемы и вчера Массимо Каррера утверждал, что он от этой схемы отходить не будет. Похоже, "Спартак" выбрал курс и будет им двигаться. В мой период "Спартак" часто менял систему игру, потому что мы исходили из игры соперника. Команда обаладает высококвалифицированными футболистами, которые могут играть ту схему, которую им предложит главный тренер.

- Что происходит с Квинси Промесом? Его игра в начале сезона - повод паниковать?

- Думаю, не нужно паниковать. И в прошлом сезоне Квинси также неудачно начинал сезон, но по ходу матчей набирал форму и в конце концов стал лучшим бомбардиром чемпионата. Так что это не повод переживать. Просто он такой игрок, которому нужно время вкатиться в турнир, - сказал Пилипчук в эфире канала "Матч Премьер".

Фото: Global Look Press
Теги: Пилипчук Спартак Промес Каррера
Сегодня, 13:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уходил из Спартака, чтобы работать самостоятельно. Ну и где он сейчас?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.