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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Пилипчук: при мне "Спартак" исходил из игры соперника, а сейчас выбрал свой курс
Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук прокомментировал изменения, произошедшее в команде в новом сезоне, и призвал болельщиков не переживать по поводу невыразительной игры Квинси Промеса.
- В прошлом сезоне "Спартак" часто менял схемы, в этом использует одну. Сильно ли изменился "Спартак"?
- По первым турам видно, что "Спартак" придерживается одной схемы и вчера Массимо Каррера утверждал, что он от этой схемы отходить не будет. Похоже, "Спартак" выбрал курс и будет им двигаться. В мой период "Спартак" часто менял систему игру, потому что мы исходили из игры соперника. Команда обаладает высококвалифицированными футболистами, которые могут играть ту схему, которую им предложит главный тренер.
- Что происходит с Квинси Промесом? Его игра в начале сезона - повод паниковать?
- Думаю, не нужно паниковать. И в прошлом сезоне Квинси также неудачно начинал сезон, но по ходу матчей набирал форму и в конце концов стал лучшим бомбардиром чемпионата. Так что это не повод переживать. Просто он такой игрок, которому нужно время вкатиться в турнир, - сказал Пилипчук в эфире канала "Матч Премьер".
Фото: Global Look Press
- В прошлом сезоне "Спартак" часто менял схемы, в этом использует одну. Сильно ли изменился "Спартак"?
- По первым турам видно, что "Спартак" придерживается одной схемы и вчера Массимо Каррера утверждал, что он от этой схемы отходить не будет. Похоже, "Спартак" выбрал курс и будет им двигаться. В мой период "Спартак" часто менял систему игру, потому что мы исходили из игры соперника. Команда обаладает высококвалифицированными футболистами, которые могут играть ту схему, которую им предложит главный тренер.
- Что происходит с Квинси Промесом? Его игра в начале сезона - повод паниковать?
- Думаю, не нужно паниковать. И в прошлом сезоне Квинси также неудачно начинал сезон, но по ходу матчей набирал форму и в конце концов стал лучшим бомбардиром чемпионата. Так что это не повод переживать. Просто он такой игрок, которому нужно время вкатиться в турнир, - сказал Пилипчук в эфире канала "Матч Премьер".
Фото: Global Look Press
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