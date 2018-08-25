Новости партнеров

Коновалов почти оправдал фамилию и не позволил ЦСКА победить. Оценки матча в Казани

Две молодые команды двух прекрасных тренеров, которые испытывают большие кадровые трудности, не выявили победителя, но смогли привлечь внимание 26 тысяч болельщиков, пришедших на непривыкшую к такому «Казань Арену». Rusfootball.info оценивает действия участников встречи.

Коновалов почти оправдал фамилию и не позволил ЦСКА победить. Оценки матча в Казани


«Рубин»


Иван Коновалов – 4.0. На протяжении большей части встречи шёл к б/о, но в концовке «армейцы» всё-таки напрягли 24-летнего сменщика «Рубина». Коновалов не является главным виновником пропущенного мяча, а в концовке он просто спас свою команду.

Кудряшов – 3.5. Курбан Бердыев продолжает упорно ставить Фёдора на неудобный фланг, и сегодня он дважды вырвался на ударную позицию под левую, но исполнил удары очень плохо. Зато в обороне Кудряшов был в порядке.

Чико Флорес – 3.5. К испанцу есть претензии по пропущенному голу, но изящная голевая подкидка на Полоза не даёт поставить ему меньше.

Навас – 3.0. В первом тайме оборона «Рубина» была близка к эталону, но после перерыва ЦСКА создал немало моментов. Навасу пришлось тяжело. В концовке, например, Цезарь никак не среагировал за выскочившего Абеля, как и его партнёры по обороне.

Сорокин – 3.0. Был хорош в единоборствах, но вовремя не среагировал на выход Наваса за Абелем и не заполнил зону, куда ворвался Чалов.

Устинов – 3.0. Отлично начал матч: выигранный подбор и заброс в штрафную завершились голом. Однако на левом фланге правша Устинов совсем не понимал, что делать с мячом. Не оставляет ощущение, что мучая латералей на неродных флангах, Бердыев больше теряет. Во втором тайме Виталий всё-таки не сдержал Марио, хотя выглядел достойно большую часть встречи. Мог привезти пенальти, ударив по ноге бразильцу, но Мешков пожалел.

Камболов – 3.5. Начал встречу с грубой ошибки, завершившейся ударом Влашича в перекладину, но в дальнейшем исправился отборами и хорошими передачами вперёд.

Могилевец – 3.5. Пока были силы, Павел обострял и даже обыгрывал – вспомнить пас с фланга под удар Кудряшову или начало атаки с прорывом Азмуна.

Игорь Коновалов – 3.0. Главный плеймейкер «Рубина» был слабоват в разрушении: вспоминается, как легко Игоря убрал Ахметов перед своим обводящим ударом. Сегодня Коновалов смотрелся слабее Могилевца и в созидании, отдал не так много хороших передач вперёд.

Полоз – 4.0. Великолепно разобрался в эпизоде с голом и в дальнейшем очень здорово взаимодействовал с Азмуном – он послал в прорыв Сердара в первом тайме, он бил по воротам после его отката во втором.

Азмун – 4.0. Снова продемонстрировал, что находится в великолепных кондициях. Забей он в конце того прорыва к воротам Акинфеева, стал бы безусловно лучшим игроком встречи. Сердар начала сезона – уникальный футболист, доминирующий и в борьбе, и на скорости. Взаимопонимание с Полозом тоже было прекрасно.

Бухаров – 2.5. Команда часто играла на Александра, но промазал из выгодной позиции, не добегал до передач, запорол одну из атак. Не двойка чисто за активность и старание.

Подберёзкин – 2.0. Отдал одну хорошую передачу на правый фланг, но в остальном только ослабил монолитную казанскую конструкцию. «Армейцы» без проблем преодолевали Вячеслава – его провисания подвели к сложной концовке.

ЦСКА

Акинфеев - 4. Пропустил гол, в котором его вины ни на грамм, в некоторых других эпизодах, когда хозяева встречи попадали в створ, действовал в привычном для себя ключе - верно занимал позицию и без заметных усилий забирал мяч или же вовремя выходил на перехват. В эпизоде с ударом Азмуна с близкого расстояния выручил партнеров.

Магнуссон - 3. Стал одним из двух футболистов в составе гостей, не вышедших из зоны, когда казанцы забивали свой мяч, из-за чего арбитр не зафиксировал положение вне игры. Вчистую проигрывал в скорости Азмуну, да и вообще слишком многое уступал иранскому форварду.

Бекао - 3.5. Оборона "красно-синих" в этой встрече сыграла не очень здорово, но Бекао ошибался меньше остальных. Вообще, в последнее время было принято хвалить защитников ЦСКА, но первое испытание сильной группой атаки (у "Локомотива" в Суперкубке дела шли откровенно плохо) показало, что все далеко не так сладко.

Чернов - 3. Как и Магнуссон, много ошибался, несколько раз позволял себя обыгрывать. Пока что создается устойчивое впечатление, что как только вернется Васин, Чернов сядет на лавку и поднимется с нее только в крайнем случае, - не использует на данный момент свой шанс молодой игрок.

Ефремов - 2.5. Не вышел из зоны вместе с Магнуссоном. В атаке не принял довольно много мячей - то проблемы с обработкой, то несвоевременный старт. Вместе с тем постоянно не успевал возвращаться - через его зону прошло несколько атак "Рубина". Слегка смилостивиться можно лишь по причине того, что играл Дмитрий не на своем фланге и не на своей позиции.

Фернандес 3.5. Заработал пудовый пенальти, который почему-то не был поставлен (скорее всего, это карма за тот нырок в игре с "Енисеем"). Был активен и много старался, но не всегда качественно обострял - этот матч русский бразилец явно не может занести в свой список лучших.

Бийол - 2. Стал очередной кадровой потерей "армейцев" еще в первом тайме. За одну треть встречи, которую игрок провел на поле, отметился лишь с негативной стороны - не успевал к подборам, плохо боролся, регулярно терял мячи. Еще с "Арсеналом" Бийол далеко не идеально справлялся с задачами опорника, против "Рубина" проблемы в этой зоне обнажились ещё явственнее.

Бистрович - 3.5. Сделал голевую передачу, но прошла она, в первую очередь, из-за серьезного просчета соперника - перед штрафной Коновалова образовался порядочный такой коридор, куда и запустил мяч хорват. Был лучше Бийола, которого заменил, но ошибок допускал уйму - как в разрушении, так и в созидании.

Влашич - 4. Оставил не столь блестящее впечатление, какое было после игры с "Арсеналом", но все свои сильные стороны продемонстрировал вновь. Старательно обострял, придерживал снаряд, когда это было необходимо, и старался помогать в отборе. Правда, опять бросился в глаза главный недостаток хорвата - игра головой.

Ахметов - 2. Было видно, что был очень настроен на свою бывшую команду. Это явно не сыграло на руку. Полузащитник продемонстрировал много суматошного брака и немотивированный агрессии, которая вываливалась в многочисленные не самые обязательные нарушения правил. Во втором половине первого тайма взял себя в руки и сумел прибавить, но после перерыва стал практически незаметен.

Гордюшенко - 3.5. Молодой полузащитник растет, это было очень заметно по тому отрезку, что он провел на поле. Астемир очень качественно сыграл в паре эпизодов, будь у него больше времени, возможно, он смог бы наиграть и на полноценное "хорошо".

Эрнандес - 3. Был полезен в подыгрыше и вообще одним из самых активных в составе "красно-синих". Немного не повезло в конце встречи, когда Коновалов потащил мертвый мяч. Так или иначе, Чалов, у которого было намного меньше времени забил, а уругваец нет, пусть игра в его исполнении была очень и очень неплохой.

Жамалетдинов - 2. За тайм с лишним не отметился ничем. Не особо был полезен в подыгрыше, а в завершении вообще сыграл плохо. Много неудачной борьбы и брака.

Чалов - 4. Вышел на замену и забил гол, который спас ЦСКА от поражения. В остальном, много старался, но с обороной "Рубина" было не так много шансов для нападающего. Так или иначе, со своей главной задаче он справился.

Роман Гуськов, Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Рубин Коновалов И.
Сегодня, 18:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.