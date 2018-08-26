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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Дмитрий Кузнецов: Чернов и Васин – это не уровень ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об игре команды на старте сезона.
– Там сейчас происходит построение новой команды, ведь очень много игроков ушло. Пришли новички, но им нужно сыграться, понять требования Гончаренко.
Вчерашние дублеры, которые хоть и выходили в Лиге чемпионов и чемпионате на отведенное время, сейчас оказались на ведущих ролях и должны тянуть команду. Это все очень тяжело. Думаю, что этот год уйдет на становление, им будет очень тяжело бороться за медали, хотя эти мальчишки амбициозные и быстрые. Но опыта им не хватает.
– Как вам новички ЦСКА?
– У них есть определенный класс, но это не топ-уровень. В Лиге чемпионов мы посмотрим их уровень и возможности. Там это будет отчетливо видно. В прошлом сезоне ЦСКА великолепно выглядел в еврокубках, и это самая лучшая кампания команды за многие годы. Посмотрим, сможет ли новая команда потянуть такой уровень. Сейчас у ЦСКА новая реальность.
– Акинфеев много лет играл в связке с Березуцкими и Игнашевичем в сборной и клубе. После их ухода мы увидим другого Акинфеева? Такой сыгранности не будет, и перед ним теперь Чернов и молодые легионеры...
– Сыпаться он не начнет. Для него это не будет ударом, потому что это вратарь высокого уровня. Не проблема. Это вот для Васина, Чернова, Магнуссона и Бекао будет важно не подвести вратаря.
– Чернов и Васин способны заменить братьев и Игнашевича хотя бы в перспективе?
– Нет, это не уровень ЦСКА. Клубу нужны защитники более классные и выше уровнем. Другой вопрос, где их взять?
– Есть у молодежи ЦСКА потенциал достигнуть уровня Головина?
– Головин – это самородок, и ЦСКА повезло. Есть ведь ребята старше Головина, но они не раскрылись. Жамалетдинов неплохой нападающий, Гордюшенко и Хосонов. Чалов тоже стрельнул, но посмотрим его в новом сезоне. Потенциал состояться в футболе у этих ребят есть. Просто так в первую команду не берут, но большие задачи с ними решать пока тяжело.
"Бизнес Online"
– Там сейчас происходит построение новой команды, ведь очень много игроков ушло. Пришли новички, но им нужно сыграться, понять требования Гончаренко.
Вчерашние дублеры, которые хоть и выходили в Лиге чемпионов и чемпионате на отведенное время, сейчас оказались на ведущих ролях и должны тянуть команду. Это все очень тяжело. Думаю, что этот год уйдет на становление, им будет очень тяжело бороться за медали, хотя эти мальчишки амбициозные и быстрые. Но опыта им не хватает.
– Как вам новички ЦСКА?
– У них есть определенный класс, но это не топ-уровень. В Лиге чемпионов мы посмотрим их уровень и возможности. Там это будет отчетливо видно. В прошлом сезоне ЦСКА великолепно выглядел в еврокубках, и это самая лучшая кампания команды за многие годы. Посмотрим, сможет ли новая команда потянуть такой уровень. Сейчас у ЦСКА новая реальность.
– Акинфеев много лет играл в связке с Березуцкими и Игнашевичем в сборной и клубе. После их ухода мы увидим другого Акинфеева? Такой сыгранности не будет, и перед ним теперь Чернов и молодые легионеры...
– Сыпаться он не начнет. Для него это не будет ударом, потому что это вратарь высокого уровня. Не проблема. Это вот для Васина, Чернова, Магнуссона и Бекао будет важно не подвести вратаря.
– Чернов и Васин способны заменить братьев и Игнашевича хотя бы в перспективе?
– Нет, это не уровень ЦСКА. Клубу нужны защитники более классные и выше уровнем. Другой вопрос, где их взять?
– Есть у молодежи ЦСКА потенциал достигнуть уровня Головина?
– Головин – это самородок, и ЦСКА повезло. Есть ведь ребята старше Головина, но они не раскрылись. Жамалетдинов неплохой нападающий, Гордюшенко и Хосонов. Чалов тоже стрельнул, но посмотрим его в новом сезоне. Потенциал состояться в футболе у этих ребят есть. Просто так в первую команду не берут, но большие задачи с ними решать пока тяжело.
"Бизнес Online"
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