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Дмитрий Кузнецов: Чернов и Васин – это не уровень ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением об игре команды на старте сезона.

– Там сейчас происходит построение новой команды, ведь очень много игроков ушло. Пришли новички, но им нужно сыграться, понять требования Гончаренко.

Вчерашние дублеры, которые хоть и выходили в Лиге чемпионов и чемпионате на отведенное время, сейчас оказались на ведущих ролях и должны тянуть команду. Это все очень тяжело. Думаю, что этот год уйдет на становление, им будет очень тяжело бороться за медали, хотя эти мальчишки амбициозные и быстрые. Но опыта им не хватает.

– Как вам новички ЦСКА?

– У них есть определенный класс, но это не топ-уровень. В Лиге чемпионов мы посмотрим их уровень и возможности. Там это будет отчетливо видно. В прошлом сезоне ЦСКА великолепно выглядел в еврокубках, и это самая лучшая кампания команды за многие годы. Посмотрим, сможет ли новая команда потянуть такой уровень. Сейчас у ЦСКА новая реальность.

– Акинфеев много лет играл в связке с Березуцкими и Игнашевичем в сборной и клубе. После их ухода мы увидим другого Акинфеева? Такой сыгранности не будет, и перед ним теперь Чернов и молодые легионеры...

– Сыпаться он не начнет. Для него это не будет ударом, потому что это вратарь высокого уровня. Не проблема. Это вот для Васина, Чернова, Магнуссона и Бекао будет важно не подвести вратаря.

– Чернов и Васин способны заменить братьев и Игнашевича хотя бы в перспективе?

– Нет, это не уровень ЦСКА. Клубу нужны защитники более классные и выше уровнем. Другой вопрос, где их взять?

– Есть у молодежи ЦСКА потенциал достигнуть уровня Головина?

– Головин – это самородок, и ЦСКА повезло. Есть ведь ребята старше Головина, но они не раскрылись. Жамалетдинов неплохой нападающий, Гордюшенко и Хосонов. Чалов тоже стрельнул, но посмотрим его в новом сезоне. Потенциал состояться в футболе у этих ребят есть. Просто так в первую команду не берут, но большие задачи с ними решать пока тяжело.

"Бизнес Online"
Теги: Чернов Васин ЦСКА
Сегодня, 11:45
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Ростов»
А в ЦСКА сейчас все футболисты такого уровня за исключением Акинфеева и Фернандеса. Не согласен с Тархановым, что ЦСКА, по крайней мере в этом сезоне, с каждым матчем будет только прибавлять. Сейчас начнутся игры на 3 фронта и пацаны ЦСКА просто станут, поскольку ротацию состава производить некем. Но ребята в ЦСКА все же хорошие и в перспективе Гончаренко может сделать неплохую команду. Нужно только, чтобы несмотря на результаты, ему дали возможность это сделать.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Нда...с защитниками с российскими паспортами беда...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:56) #
  • +2
  •  (2)

Я помню Васина даже когда он сидел на лавке в сборную тащили! А теперь не уровень? И тогда он был не уровень! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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