СМИ: Молло может вернуться в "Крылья"

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Йоан Молло может вернуться в Самару, утверждает издание RMC. По информации данного источника, российский клуб предложил футболисту контракт на два года.В настоящее время француз находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был катарский "Аль-Райян".Молло защищал цвета "Крыльев" с 2015 по 2017. За два года игрок провел в составе 38 матчей, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.