"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина

Михаил Вилков удалил футболиста "Крыльев Советов" Олега Ланина в первом тайме встречи "Енисей" - "Крылья Советов". Арбитр встречи показал полузащитнику вторую желтую карточку за симуляцию в одном из эпизодов, в результате которого игрок оказался на газоне. На повторе заметно, что Обрадович ударил Ланина по лицу.Первую желтую карточку Ланин получил за споры с арбитром.