Новости партнеров

"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина

Михаил Вилков удалил футболиста "Крыльев Советов" Олега Ланина в первом тайме встречи "Енисей" - "Крылья Советов". Арбитр встречи показал полузащитнику вторую желтую карточку за симуляцию в одном из эпизодов, в результате которого игрок оказался на газоне. На повторе заметно, что Обрадович ударил Ланина по лицу.

"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина

Первую желтую карточку Ланин получил за споры с арбитром.
Теги: Ланин Енисей Крылья Советов Вилков
Сегодня, 18:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: kobr (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (4)

Вилков пытается самоустраниться от назначения на матч Зенит-Спартак smile !
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№6 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
это заговор против спартака innocent

Не на всех еще ветках- то про любимый клуб писанул...
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
Crowley172,
На повторе плечо в плечо играл. Такое впечатление.

Согласен.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Crowley172,
На повторе плечо в плечо играл. Такое впечатление.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это заговор против спартака innocent


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Ланин симулянт--отмашка конечно была,но не такая от которой нужно было лежать и корчиться от боли словно тебя ломом окуярили и некуя было цепляться за игрока ,как за выступ скалы -- короче судья прав,что удалил,а то у нас футбол превращается в спектакль-верю-не верю..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Crowley172 (Сегодня, 18:21) #
  • -3
  •  (3)

Вилчов чудит.. пенальти в ворота Енисея чистый не поставил. КК низачто..
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.